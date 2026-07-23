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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (20:34 IST)

மீண்டும் இணையத்தில் லீக்கான ஜனநாயகன்!.. படக்குழு அதிர்ச்சி...

jananayagan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (20:35 IST)
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தெலுங்கில் பாலையா நடித்து சூப்பர் ஹிட்டான திரைப்படம் பகவந்த் கேசரி. அந்த படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக ஜனநாயகன் படம் உருவாகியிருக்கிறது. அதேநேரம் விஜய்க்காக சில மாறுதல்களை இந்த படத்தில் ஹெச்.வினோத் செய்திருக்கிறார்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் வெளியாகவில்லை. ஆனால் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன் ஜனநாயகன் படத்தின் UnEdit வெர்ஷன் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது. இதை பலரும் டவுண்ட்லோட் செய்து சமூகவலைத்தளங்களில் பகிரவே படக்குழு அதிர்ச்சியடைந்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தது. இது தொடர்பாக சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஒருபக்கம், ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று காலை உலகம் முழுவதும் வெளியாகி விஜய் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் UNEDIT வெர்ஷனை மீண்டும் சிலர் இணையத்தில் கசியவிட்டுக்கிறார்கள். இது படக்குழுவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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