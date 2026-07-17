  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jananayagan movie getting release in many theatres
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (10:16 IST)

3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் ஜனநாயகன்!.. வசூலை அள்ளுமா?..

jananayagan
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (10:17 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகி விட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படமான ஜனநாயகன் வருகிற 23ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. 2026 பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்த நிலையில் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் அப்போது ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

தற்போது எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடிந்து வருகிற 23ம் தேதி ரிலீஸ் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. உலகமெங்கும் சுமார் 3 ஆயிரம் திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் 950 திரையரங்குகளில் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ள்னர்.

பல தியேட்டர்களில் இப்போதிலிருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. 3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் இப்படம் வெளியாவதால் வசூலை அள்ளிவிடும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.

லீக்கான ஜனநாயகன் வேற!. நீங்க தியேட்டரில் பாக்கப்போறது வேற!.. ஹைப் ஏத்தும் தயாரிப்பாளர்!..

லீக்கான ஜனநாயகன் வேற!. நீங்க தியேட்டரில் பாக்கப்போறது வேற!.. ஹைப் ஏத்தும் தயாரிப்பாளர்!..ஒருவழியாக விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வருகிற 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது.

3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் ஜனநாயகன்!.. வசூலை அள்ளுமா?..

3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் ஜனநாயகன்!.. வசூலை அள்ளுமா?..நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகி விட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படமான ஜனநாயகன் வருகிற 23ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது

சண்முக பாண்டியனின் வான வேடிக்கை!.. வெளியான கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ!...

சண்முக பாண்டியனின் வான வேடிக்கை!.. வெளியான கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ!...புரட்சிக் கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் மகன் சண்முக பாண்டியன்.

அப்பாவிடம் சொல்லிட்டுதான் சினிமாவுக்கு வந்தாரா ஜேசன் சஞ்சய்?!.. அவரே கொடுத்த பேட்டி!

அப்பாவிடம் சொல்லிட்டுதான் சினிமாவுக்கு வந்தாரா ஜேசன் சஞ்சய்?!.. அவரே கொடுத்த பேட்டி!முன்னாள் நடிகர் மற்றும் இந்நாள் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த சில வருடங்களாகவே தனது மனைவி, மகன், மகள் ஆகியோரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது

30 நாடுகள்!.. 8 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகும் ஜனநாயகன்!. செம மாஸ்!..

30 நாடுகள்!.. 8 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகும் ஜனநாயகன்!. செம மாஸ்!..விஜய் ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.