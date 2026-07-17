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3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் ஜனநாயகன்!.. வசூலை அள்ளுமா?..
நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகி விட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படமான ஜனநாயகன் வருகிற 23ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. 2026 பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்த நிலையில் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் அப்போது ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது.
தற்போது எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடிந்து வருகிற 23ம் தேதி ரிலீஸ் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. உலகமெங்கும் சுமார் 3 ஆயிரம் திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் 950 திரையரங்குகளில் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ள்னர்.
பல தியேட்டர்களில் இப்போதிலிருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. 3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் இப்படம் வெளியாவதால் வசூலை அள்ளிவிடும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
தற்போது எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடிந்து வருகிற 23ம் தேதி ரிலீஸ் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. உலகமெங்கும் சுமார் 3 ஆயிரம் திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் 950 திரையரங்குகளில் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ள்னர்.
பல தியேட்டர்களில் இப்போதிலிருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. 3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் இப்படம் வெளியாவதால் வசூலை அள்ளிவிடும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.