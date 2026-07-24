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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (10:00 IST)

ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஜனநாயகன்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (10:02 IST)
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பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நடுவே, 'தளபதி' விஜய்யின் திரைப்பயணத்தின் கடைசி திரைப்படமான  ஜன நாயகன்    நேற்று(ஜூலை 23) உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் மிக பிரம்மாண்டமாக வெளியானது. ரசிகர்களின் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இத்திரைப்படத்தின் முதல் நாள் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
 
திரையரங்குகளில் வெளியான முதல் நாளிலேயே உலகளவில் ரூ.78.27 கோடி வசூலித்து  புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் இந்தியளவில் ரூ.48.27 கோடி வசூலாகியுள்ளது (நிகர வசூல் ரூ.41 கோடி). வெளிநாடுகளில் இருந்து ரூ.30 கோடி வரை ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திரைப்படத்தை எச். வினோத் இயக்கியுள்ளார். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தை கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க, அவரது வளர்ப்பு மகளாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். வில்லனாக பாபி தியோல் நடிக்க, பிரகாஷ் ராஜ், கெளதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன் மற்றும் பிரியாமணி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
 
இத்திரைப்படம் விஜய்யின் திரையுலக வாழ்க்கையின் இறுதிப் படமாகும். தணிக்கைக் குழு பிரச்சனைகள் மற்றும் இணையக் கசிவு போன்ற பல சவால்களைக் கடந்து இத்திரைப்படம் நேற்று திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக வெளியானது. மேலும் அனிருத்தின் பின்னணி இசையும், பாடல்களும் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களைப் பெருமளவில் ஆட்டம்போட வைத்துள்ளன.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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