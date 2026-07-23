அதே நேரம் திருத்தணியில் போதிய ரசிகர்கள் வராததால் ஜனநாயகம் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அதே திருத்தணியில் மற்றொரு திரையரங்கில் ரசிகர்கள் இல்லாத போதிலும் திட்டமிட்டபடி படம் திரையிடப்பட்டிருக்கிறது என்ன காரணத்திற்காக ரசிகர்க
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமீதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே ஆகியோர் நடித்து உருவாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாக வேண்டிய இந்த திரைப்படம் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ஆறு மாதம் கழித்து தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. நடிகர் விஜய்க்கு இதை கடைசி திரைப்படம் என்பதால் இந்த படத்தை பார்ப்பதற்கு விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள். தமிழகத்தில் பல தியேட்டர்களிலிலும் முதல் நாள் அனைத்துக் காட்சிகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு முன்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது..
அதேநேரம் திருத்தணியில் போதிய ரசிகர்கள் வராததால் ஒரு தியேட்டரில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே திருத்தணியில் மற்றொரு திரையரங்கில் ரசிகர்கள் இல்லாத போதிலும் திட்டமிட்டபடி படம் திரையிடப்பட்டிருக்கிறது.
என்ன காரணத்திற்காக ரசிகர்கள் அந்த தியேட்டருக்கு செல்லவில்லை.. ஒருவேளை டிக்கெட்டின் விலை மிகவும் அதிகமா என்கிற தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாக வேண்டிய இந்த திரைப்படம் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ஆறு மாதம் கழித்து தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. நடிகர் விஜய்க்கு இதை கடைசி திரைப்படம் என்பதால் இந்த படத்தை பார்ப்பதற்கு விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள். தமிழகத்தில் பல தியேட்டர்களிலிலும் முதல் நாள் அனைத்துக் காட்சிகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு முன்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது..
அதேநேரம் திருத்தணியில் போதிய ரசிகர்கள் வராததால் ஒரு தியேட்டரில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே திருத்தணியில் மற்றொரு திரையரங்கில் ரசிகர்கள் இல்லாத போதிலும் திட்டமிட்டபடி படம் திரையிடப்பட்டிருக்கிறது.
என்ன காரணத்திற்காக ரசிகர்கள் அந்த தியேட்டருக்கு செல்லவில்லை.. ஒருவேளை டிக்கெட்டின் விலை மிகவும் அதிகமா என்கிற தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.