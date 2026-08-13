வசூல்ல விஜய் எப்பவும் கில்லிதான்!.. கருப்பு வசூலை தாண்டிய ஜனநாயகன்!..
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து விட்ட நிலையில் அவர் நடிப்பில் கடைசியாக உருவாகி வெளியான திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்த இந்த திரைப்படம் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்து தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காமல் ஆறு மாசம் தாமதமாக ஜூலை 23ம் தேதி வெளியானது.
இந்த படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதால் 18 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கல் மல்டி பிளக்ஸ் தியேட்டர்களிலும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஒருபக்கம் தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு முழு படமும் இணையத்தில் வெளியானது. சுமார் ஒரு கோடி பேர் இந்த திரைப்படத்தை டவுன்லோட் செய்து பார்த்ததாக போலீசார் தரப்பில் சொல்லப்பட்டது.
ஆனால், இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஜனநாயகன் படம் நல்ல வசூலை கொடுத்திருக்கிறது. ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வெளியான கருப்பு படத்தின் வசூலை ஜனநாயகன் தாண்டியிருக்கிறது. அதாவது கருப்பு திரைப்படம் தமிழகத்தில் ரூ.78 கோடி ஷேர் கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படும் நிலையில் ஜனநாயகன் 80 கோடி ஷேர் கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல், சென்னையில் பீனிஸ் மாலில் படம் வெளியான முதல் வாரம் கேண்டின் வியாபாரம் மட்டும் 80 லட்சம் வரை நடந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதால் 18 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கல் மல்டி பிளக்ஸ் தியேட்டர்களிலும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஒருபக்கம் தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு முழு படமும் இணையத்தில் வெளியானது. சுமார் ஒரு கோடி பேர் இந்த திரைப்படத்தை டவுன்லோட் செய்து பார்த்ததாக போலீசார் தரப்பில் சொல்லப்பட்டது.