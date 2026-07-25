2வது நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜனநாயகன்!.. விஜய்னா மாஸ்தான்!..
தளபதி என கொண்டாடப்படும் முதல்வர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கிய இந்த திரைப்படத்தில் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ்ராஜ், பாபி தியோல் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் அப்போது தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைகாததால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. தற்போது எல்லா பிரச்சனைகளும் முடிந்து தணிக்கை சான்றிதழுடன் இந்த படம் கடந்த வியாழக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது.
இந்நிலையில் இந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியான இரண்டு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ.112.50 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அதாவது ஜனநாயகன் திரைப்படம் இரண்டாவது நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை உலக அளவில் தாண்டிவிட்டது. இத்தனைக்கும் ஜனநாயகன் முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆனது. அப்படி இருந்தும் ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
இந்த திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் அப்போது தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைகாததால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது. தற்போது எல்லா பிரச்சனைகளும் முடிந்து தணிக்கை சான்றிதழுடன் இந்த படம் கடந்த வியாழக்கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது.
இந்நிலையில் இந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியான இரண்டு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ.112.50 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அதாவது ஜனநாயகன் திரைப்படம் இரண்டாவது நாளிலேயே 100 கோடி வசூலை உலக அளவில் தாண்டிவிட்டது. இத்தனைக்கும் ஜனநாயகன் முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆனது. அப்படி இருந்தும் ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார்கள்.