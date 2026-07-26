200 கோடியை நெருங்கிய ஜனநாயகன்!.. 3 நாள் வசூல் அப்டேட்...
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியுள்ள நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலரும் இந்த படத்தில் நடித்திருந்தனர்.
தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக இருந்தாலும் தமிழில் பல புதிய காட்சிகளை ஹெச்.வினோத் மாற்றியிருக்கிறார். படத்தில் அதிக வன்முறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தால் இந்த படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனாலும் இது வசூலை பாதிக்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். படம் வெளியாகி மூன்று நாட்களில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 172 கோடியை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் இந்தியாவில் இந்த திரைப்படம் 92.35 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அநேகமாக இன்று இந்த திரைப்படம் இன்று 200 கோடி வசூலை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது.
தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக இருந்தாலும் தமிழில் பல புதிய காட்சிகளை ஹெச்.வினோத் மாற்றியிருக்கிறார். படத்தில் அதிக வன்முறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தால் இந்த படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனாலும் இது வசூலை பாதிக்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். படம் வெளியாகி மூன்று நாட்களில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 172 கோடியை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் இந்தியாவில் இந்த திரைப்படம் 92.35 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அநேகமாக இன்று இந்த திரைப்படம் இன்று 200 கோடி வசூலை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது.