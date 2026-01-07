புதன், 7 ஜனவரி 2026
புதன், 7 ஜனவரி 2026

‘ஜனநாயகன்’ தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கு: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பான வாதம்..
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை தனது இறுதித்தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது. 
 
முன்னதாக நடைபெற்ற விசாரணையில், தணிக்கை வாரியம் தனது விரிவான வாதங்களை முன்வைத்தது. படம் மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியது குறித்து ஜனவரி 5-ஆம் தேதியே தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு முறைப்படி தெரிவித்துவிட்டதாக வாரியம் கூறியது.
 
மேலும், புதிய உறுப்பினர்களை கொண்ட குழுவே படத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், ராணுவ இலச்சினைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அது குறித்து நிபுணர் குழுவின் ஆலோசனை அவசியம் என்றும் வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 
 
அவசரகால அடிப்படையில் சான்றிதழ் வழங்க முடியாது என தெரிவித்த தணிக்கை குழுவின் வாதங்களை ஏற்ற நீதிபதி, வாரியத்தின் கால அட்டவணையை பின்பற்றுவது அவசியம் என அறிவுறுத்தினார். நாளை வெளிவரவுள்ள தீர்ப்பை பொறுத்தே படத்தின் ரிலீஸ் தேதி முடிவாகும் என்பதால், ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
