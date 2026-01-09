வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (14:59 IST)

ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சான்றிதழ்.. தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணை எப்போது?

jananayagan
விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது. 
 
முன்னதாக, படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சில அரசியல் காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு தணிக்கை வாரியம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சான்றிதழ் வழங்க மறுத்திருந்தது. இதனை எதிர்த்து படக்குழு தொடர்ந்த வழக்கில், நிபந்தனைகளுடன் சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
 
இந்த உத்தரவு தணிக்கை வாரியத்தின் அதிகாரத்தில் தலையிடுவதாக கூறி, மத்திய தணிக்கை வாரியம் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்தது. இன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த விசாரணையில், படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 
 
ஒருவேளை தனி நீதிபதியின் உத்தரவிற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டால், ஜனநாயகன் திரைப்படம் மீண்டும் தள்ளிப்போகும் சூழல் உருவாகும். இதனால் ஒட்டுமொத்தத் திரையுலகமும், விஜய் ரசிகர்களும் இன்று பிற்பகல் வெளியாகும் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

