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முன்பதிவில் சாதனை செய்த ஜனநாயகன்!.. 500 கோடி அடிக்குமா?..
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தை கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் மமீதா பைஜூ முக்கிய வெடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் படத்தில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தணிக்கை வாரியம் அப்போது படத்திற்கு சான்றிதழ் கொடுக்கவில்லை. பல போராட்டங்களுக்கு பின் 6 மாதங்களுக்கு பின் தற்போது இந்த படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வருகிற 23ம் தேதி இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது.
எனவே இந்தியா முழுவதும் இந்த படத்தை பார்ப்பதற்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது. இந்நிலையில் இந்திய அளவில் முன்பதிவில் மட்டும் ரூ.10.60 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை 4.35 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட் விற்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 4.87 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் படத்தில் இடம்பெற்ற சில காட்சிகள் மற்றும் வசனங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தணிக்கை வாரியம் அப்போது படத்திற்கு சான்றிதழ் கொடுக்கவில்லை. பல போராட்டங்களுக்கு பின் 6 மாதங்களுக்கு பின் தற்போது இந்த படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வருகிற 23ம் தேதி இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது.
எனவே இந்தியா முழுவதும் இந்த படத்தை பார்ப்பதற்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது. இந்நிலையில் இந்திய அளவில் முன்பதிவில் மட்டும் ரூ.10.60 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை 4.35 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட் விற்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 4.87 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.