ஜனநாயகன் வசூல் 4 நாளில் காலி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் ஷாக்!.. இப்படி ஆகிப்போச்சே!..
விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்பம் கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ஆறு மாதங்கள் கழித்து கடந்த 23ம் தேதிதான் படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ்ராஜ் பூஜா ஆகியோரும் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர்.
விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்கிற செண்டிமெண்டோடு அவரின் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை பார்க்க தியேட்டருக்கு போனார்கள். அதே நேரம் இந்த படத்தின் வசூல் 4 நாட்களில் படுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. நான்கு நாட்களில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 217 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்தியாவில் இந்த படம் 120 கோடி வரை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. இந்த படம் அதிக வசூல் பெறாமல் போனதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆகி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து விட்டனர். அதேபோல் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதால் மால்களில் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை படம் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.
அதோடு திரைக்கதையில் சில சொற்பொழிவை செய்ததால் செய்ததாலும் பணத்தின் நீளம் 3 மணி நேரம் இருந்ததாலும் இந்த படம் நெகட்டிவ்வான விமர்சனங்களை பெற்றது அதேபோல் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலும் ஜனநாயகம் படத்திற்கு பெரிய வரவேற்பு இல்லை இதன் காரணமாகவே படத்தின் வசூல் குறைந்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது
விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்கிற செண்டிமெண்டோடு அவரின் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை பார்க்க தியேட்டருக்கு போனார்கள். அதே நேரம் இந்த படத்தின் வசூல் 4 நாட்களில் படுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. நான்கு நாட்களில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 217 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்தியாவில் இந்த படம் 120 கோடி வரை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. இந்த படம் அதிக வசூல் பெறாமல் போனதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆகி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து விட்டனர். அதேபோல் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதால் மால்களில் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை படம் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.