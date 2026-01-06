ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!
நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதில் நிலவி வந்த இழுபறி ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. படத்தின் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் சில காட்சிகள் காரணமாக தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்க காலதாமதம் செய்வதாக படக்குழுவினர் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் தரப்பில் கடும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், தற்போது படத்தை பார்த்த தணிக்கை அதிகாரிகள் 'U/A' சான்றிதழை வழங்கியுள்ளனர்.
வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி படம் உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. சான்றிதழ் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் படத்தின் ப்ரோமோஷன் மற்றும் முன்பதிவு பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டது. தற்போது தணிக்கை நடைமுறைகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, இன்று மாலை முதலே முக்கிய திரையரங்குகளில் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்', விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு பிறகு வெளியாகும் முக்கியப் படம் என்பதால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தின் உச்சியில் உள்ளனர்.
இந்த படம் ரிலீசுக்குத் தயாராகியுள்ள தகவல், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரும் வெற்றியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva