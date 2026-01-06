செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (11:04 IST)

ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!

ஒருவழியாக சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது.. ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழு நிம்மதி பெருமூச்சு..!
நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதில் நிலவி வந்த இழுபறி ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. படத்தின் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் சில காட்சிகள் காரணமாக தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்க காலதாமதம் செய்வதாக படக்குழுவினர் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் தரப்பில் கடும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், தற்போது படத்தை பார்த்த தணிக்கை அதிகாரிகள் 'U/A' சான்றிதழை வழங்கியுள்ளனர்.
 
வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி படம் உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. சான்றிதழ் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் படத்தின் ப்ரோமோஷன் மற்றும் முன்பதிவு பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டது. தற்போது தணிக்கை நடைமுறைகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, இன்று மாலை முதலே முக்கிய திரையரங்குகளில் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்', விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு பிறகு வெளியாகும் முக்கியப் படம் என்பதால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தின் உச்சியில் உள்ளனர். 
 
இந்த படம் ரிலீசுக்குத் தயாராகியுள்ள தகவல், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரும் வெற்றியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
 
 
ஜனநாயகன் படம், விஜய் சினிமா, தணிக்கை சான்றிதழ், ஜனநாயகம் யுஏ சான்றிதழ், தமிழக வெற்றிக் கழகம், சினிமா செய்திகள், தளபதி விஜய், டிக்கெட் முன்பதிவு, பொங்கல் ரிலீஸ், தணிக்கை வாரியம்
 
Edited by Siva

இன்று ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 59-வது பிறந்த நாள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

இன்று ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 59-வது பிறந்த நாள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இன்று தனது 59-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!

ஜனநாயகனை வீழ்த்தியதா பராசக்தி ட்ரெய்லர்? உண்மையான வியூஸா? மோசடியால் வந்த வியூசா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பு..!சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது 'ஜனநாயகன்' மற்றும் 'பராசக்தி' ஆகிய படங்களின் ட்ரெய்லர் வியூஸ்கள் குறித்த விவாதம் அனல் பறந்து வருகிறது. 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சாதனையை 'பராசக்தி' ட்ரெய்லர் முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இது உண்மையான வியூஸா? அல்லது திட்டமிட்ட மோசடியா என்ற கேள்வியை சினிமா ஆர்வலர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..தற்போது ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்தப் படத்தின் முக்கால்வாசி படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் கொண்டுவரும் முயற்சியிலும் இருக்கிறார்கள்.

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'திரௌபதி 2' திரைப்படத்தில், பின்னணி பாடகி சின்மயி பாடிய பாடல் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com