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ரஜினியின் கூலி சாதனையை முறியடிக்குமா விஜய்யின் ஜனநாயகன் ?
தமிழக முதல்வரும், தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமுமான விஜயின் திரைப்பயணத்தின் கடைசித் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் உலகமெங்கும் வரும் 23-ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். மேலும் பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ் ராஜ், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். நேற்று வெளியான மிரட்டலான டீசர் ரசிகர்களிடையே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளது.
உண்மையில் இத்திரைப்படம் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகை விருந்தாகவே திரைக்கு வரத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், தணிக்கைக் குழுவால் ஏற்பட்ட சான்றிதழ் சிக்கல்கள் காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி வெளியிட முடியாமல் போனது. திரைத்துறையிலும் அரசியலிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்தத் தாமதத்திற்குப் பிறகு, தற்போது அனைத்துச் சிக்கல்களும் முடிவுக்கு வந்து முறைப்படி தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் பெரும் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
தளபதி விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புக்கிங் நடைபெற்று வருகிறது. படம் வெளியாவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், முன்பதிவு தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே உலகம் முழுவதும் ரூ. 10 கோடிக்கும் அதிகமாக டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்து சாதனை படைத்துள்ளன. திரையரங்குகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட உள்ளதால், ரிலீஸ் தேதி நெருங்க நெருங்க இந்த முன்பதிவு தொகை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று வர்த்தகப் பகுப்பாய்வாளர்கள் கணிக்கின்றனர்.
அதேவேளையில், தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை ஜனநாயகன் புதிய உச்சத்தை தொடுமா என்ற கேள்வி திரை உலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. முன்னதாக விஜய் நடிப்பில் வெளியான லியோ திரைப்படம் முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ. 149 கோடி வசூலித்து முதலிடத்தில் இருந்தது. அந்தச் சாதனையை அண்மையில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படம் முதல் நாளிலேயே ரூ. 151 கோடி வசூலித்து முறியடித்தது. தற்போது விஜய்யின் இறுதிப் படமான ஜனநாயகன் ரஜினியின் கூலி சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைக்குமா என ஒட்டுமொத்தத் திரை உலகமும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.