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விஜய்யின் ஜனநாயகன்.. படம் வெளியாகும் முன்னரே 7.37 கோடி ரூபாய் வசூல்...
தமிழக முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், வரும் ஜூலை 23-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இப்படம் அவர் அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு முன்பு நடிக்கும் கடைசித் திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, இப்படம் முன்பதிவில் இந்திய அளவில் 7.37 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் விலைகள் அரசு நிர்ணயித்த வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
உதாரணமாக, சென்னையில் உள்ள கமலா திரையரங்கில் முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே 10,000-க்கும் மேற்பட்ட டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளன. பெங்களூரு போன்ற வெளிமாநிலங்களில் டிக்கெட் விலைகள் 2,500 ரூபாய் வரை உயர்ந்திருந்தாலும், அனைத்துக் காட்சிகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம், உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ஏறக்குறைய ஏழு மாத கால தாமதத்திற்கு பிறகு, தணிக்கை சான்றிதழ் பெற்று வெளியாகவிருக்கும் இப்படம், விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.
Edited by Siva
விஜய்யின் ஜனநாயகன்.. படம் வெளியாகும் முன்னரே 7.37 கோடி ரூபாய் வசூல்...
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சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.