’ஜனநாயகன்’ ரிலீசுக்கு முட்டுக்கட்டை.. விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும்?

தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு சென்சார் சிக்கல்களால் தள்ளிப்போயுள்ளது, அவரது அரசியல் மற்றும் திரைப்பயணத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பொங்கல் வெளியீடாக திட்டமிடப்பட்ட இப்படம் முடக்கப்பட்டதை, தவெக தொண்டர்கள் அரசியல் சதியாகவே பார்க்கின்றனர். இந்த இக்கட்டான சூழலில், விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை சட்டப்பூர்வமாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
முதலில், சென்சார் போர்டின் முடிவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை நாட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. தணிக்கைக்குழுவின் நிபந்தனைகள் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டவை என்பதை ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்து, தடையற்ற வெளியீட்டை பெற விஜய் தரப்பு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. 
 
மற்றொருபுறம், ஒருவேளை படத்தின் ரிலீஸ் இன்னும் தாமதமானால், அந்த தாமதத்தையே ஒரு அரசியல் ஆயுதமாக மாற்றி, "ஜனநாயகத்திற்கு விடப்பட்ட சவால்" என்ற முழக்கத்துடன் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல விஜய் திட்டமிடலாம். 
 
இது 2026 தேர்தலுக்கான அனுதாப அலையை உருவாக்கும் ஒரு உத்தியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
 
