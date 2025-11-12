புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (16:06 IST)

தளபதி கச்சேரி பாடலுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? விஜய்க்கு அவ்வளவுதானா மவுசு?

தளபதி கச்சேரி பாடலுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? விஜய்க்கு அவ்வளவுதானா மவுசு?
விஜயின் பாடலைப் பொருத்தவரைக்கும் அவருடைய ரசிகர்கள் விரும்புவது முதல் ஃபிரேமிலிருந்து விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் நினைப்பார்கள். ஆனால் தளபதி கச்சேரி பாடலை பொருத்தவரைக்கும் எடுத்தவுடனே அனிருத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு பல்லவி முடிந்த பிறகுதான் விஜயையே காண்பித்து இருக்கிறார்கள்.
 
 பாடலின் நீளமோ மிகக் குறைவு தான். இன்னொரு பக்கம் அரசியல் ரீதியாக விஜயை ஒழிக்க வேண்டும் என சிலபேர் இறங்கி ஜனநாயகன் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளை பதம் பார்த்து விட்டார்களா என்று தெரியவில்லை. அதற்கு உதாரணமாக கரூர் சம்பவத்திற்கு முன்புவரைக்கும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய வீடியோக்கள் வேகமாக போய்க்கொண்டிருந்தது.
 
 கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜயைப் பற்றி பாசிட்டிவாக பேசினாலும் போகவில்லை. நெகட்டிவாக பேசினாலும் அந்த வீடியோ வேகமாக போகவில்லை. அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் என்று விசாரிக்கும் பொழுது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை காரணமாக சொல்கிறார்கள்.
 
 சில ஹேஸ் டேக்கை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வீடியோ வேகமாக போவது மாதிரியும் அதே வீடியோவை குறைவாக போவது மாதிரியும் செய்ய முடியும். அந்த வகையில் விஜய்யின் சில ஹேஸ் டேக்குகளை போடும்பொழுது ஒரு வேளை அதை குறைக்கும் விதமாக ஏதாவது செய்து விட்டார்களா என்ற வகையிலும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
ஒருவேளை விஜயின் ரசிகர்கள் இந்த பாடலை கொண்டாடாமல் விட்டார்களா என்று பார்த்தாலும் அந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்களை பார்க்கும் பொழுது அனைவருமே உள்ளபடியாக பாடலை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். விஜயின் நடனத்தையும் பாராட்டி இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த வீடியோ பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெறவில்லை என்பதுதான் இங்கு அனைவரின் கேள்வியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
 
 இதற்கு முன் வெளியான விஜயின் லியோ பாடல் கோட் படத்தின் பாடல் ஜனநாயகத்தின் பாடலை விட அதிக அளவில் கொண்டாடப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. விஜயின் கேரியரில் இந்த பாடல் மட்டும் தான் சரியான வரவேற்பை பெறவில்லை என்பது போல கணக்கு காட்டப்படுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இதை விஜய் கண்காணிக்காமல் இருப்பாரா என்றால் கண்டிப்பாக அதை கண்காணிப்பார் தன்னுடைய மேனேஜர் ஜெகதீசை வைத்து இதற்கு எப்படியும் ஒரு தீர்வை கொடுப்பார் என்று இந்த தகவலை வலைப்பேச்சு அந்தணன் அவருடைய வீடியோவில் பேசியுள்ளார்.

ப்ரோ கோட் டைட்டிலுக்கான தடையை நீக்க முடியாது.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!

ப்ரோ கோட் டைட்டிலுக்கான தடையை நீக்க முடியாது.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!ரவி மோகன் கைவசம் ஜீனி, கராத்தே பாபு மற்றும் பராசக்தி ஆகிய படங்கள் உள்ளன. இதில் ஜீனி படம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் விரைவில் ரிலீஸாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பராசக்தி படத்தில் வில்லனாக நடிக்க, கராத்தே பாபு படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

கும்கி 2 படத்தை வெளியிட நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை…!

கும்கி 2 படத்தை வெளியிட நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை…!இயக்குனர் பிரபு சாலமன் தமிழில் மைனா, கும்கி போன்ற படங்களின் தனக்கான முத்திரையைப் பதித்து முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவரின் கடைசி சில படங்கள் தோல்வி அடைந்து அவரை புகழ் வெளிச்சத்தில் இருந்து மறைய வைத்தன. கடைசியாக அவர் இயக்கிய செம்பி திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை.

25 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 70 கோடி ரூபாய்.. ‘பைசன்’ அசத்தல் வசூல்!

25 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 70 கோடி ரூபாய்.. ‘பைசன்’ அசத்தல் வசூல்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

’பேட் கேர்ள்’ படம் சிரிக்கவும் அழவும் வைத்தது… பிரபல நடிகை பாராட்டு!

’பேட் கேர்ள்’ படம் சிரிக்கவும் அழவும் வைத்தது… பிரபல நடிகை பாராட்டு!இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே பல உலகப் பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன் மையக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

அடுத்த ஆண்டுக்குத் தள்ளிப் போகும் வெங்கட்பிரபு படம் –சிவகார்த்திகேயன்தான் காரணமா?

அடுத்த ஆண்டுக்குத் தள்ளிப் போகும் வெங்கட்பிரபு படம் –சிவகார்த்திகேயன்தான் காரணமா?வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com