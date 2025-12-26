வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (16:23 IST)

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.. மலேசிய அரசு விதித்த நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

மலேசியாவில் நாளை நடைபெற உள்ள நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வரும் ரசிகர்களுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
குறிப்பாக, இந்த விழாவில் அரசியல் சார்ந்த அடையாளங்களுக்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் குறியீடுகள் கொண்ட டி-சர்ட்கள், கொடிகள், போஸ்டர்கள், தலைப்பாகைகள் அல்லது பேட்ஜ்கள் அணிந்து வர அனுமதி இல்லை. 
மைதான நுழைவாயிலிலேயே இவை சோதிக்கப்பட்டு, அத்தகைய பொருட்கள் இருந்தால் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
 
பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்கு கருதி உணவு பொருட்கள், மதுபானங்கள், தொழில்முறை கேமராக்கள், ட்ரோன்கள், ஹீலியம் பலூன்கள் மற்றும் கண்ணாடி பாட்டில்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்கள், இசைக்கருவிகள் மற்றும் செல்ல பிராணிகளை கொண்டு வரக்கூடாது என ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படம் என்பதால் மைதானத்தில் பெரும் கூட்டம் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, ரசிகர்கள் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இன்றி விழாவை கொண்டாட இந்த விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
 
