திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (20:43 IST)

திரையுலகில் புதிய சாதனை!.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறப்போகும் ஜனநாயகன்!..

திரையுலகில் புதிய சாதனை!.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறப்போகும் ஜனநாயகன்!..
தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெற்றி பெற்று வசூலை அள்ளிய பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக விஜயின் ஜனநாயகன் படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்க அனிருத் இசை அமைத்திருக்கிறார். மேலும் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு பாபி தியோல் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த திரைப்படம் 2026 ஜனவரி 9ம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. எனவே படக்குழு புரமோஷன் வேலைகளை தொடங்கி இருக்கிறது.

 
சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட தளபதி கச்சேரி என்கிற பெயரில் ஜனநாயகன் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்களை வெளியிட்டார்கள், அந்த பாடலும் யூடியூபில் சாதனை படைத்தது. இந்த படத்தின் ஆடியோ லான்ச் வருகிற டிசம்பர் 27ஆம் தேதி கோலாலம்பூரில் உள்ள புக்கிட் ஜலீஸ் என்கிற ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. அதற்கான வேலைகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
 
மலேசியாவில் உள்ள விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் விஜய் ரசிகர்கள் அங்கு செல்லவிருக்கிறார்கள். வெறும் இசை வெளியீட்டு விழாவாக மட்டுமில்லாமல், இசை நிகழ்ச்சியும் அங்கு நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் ஒரு லட்சம் பேர் வரை கலந்து கொள்ள இருப்பதால் அதிகமான பேர் கலந்து கொண்ட ஒரு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா என்கிற கின்னஸ் சாதனையை ஜனநாயகன் நிகழ்த்தப் போகிறது என்கிறார்கள்.

பிக் பாஸ் தமிழ்: இந்த வார நாமினேஷன் பட்டியலில் சிக்கிய போட்டியாளர்கள் யார் யார்?

பிக் பாஸ் தமிழ்: இந்த வார நாமினேஷன் பட்டியலில் சிக்கிய போட்டியாளர்கள் யார் யார்?பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 50 நாட்களை கடந்து, எட்டாவது வாரத்தில் நுழைந்துள்ளது. இந்த வாரம் போட்டியில் நீடிக்க தகுதியற்றவர்கள் யார் என்பதை போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்ததன் அடிப்படையில், மொத்தம் 11 பேர் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

2 தோசை தான் கொடுப்போம், 3 தோசை தான் கொடுப்போம்ன்னு சொல்றாங்க: வியன்னா குற்றச்சாட்டு

2 தோசை தான் கொடுப்போம், 3 தோசை தான் கொடுப்போம்ன்னு சொல்றாங்க: வியன்னா குற்றச்சாட்டுபிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி ஏழாவது வாரத்தை கடந்துள்ள நிலையில், மொத்தம் 20 போட்டியாளர்களில் இதுவரை 9 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். நேற்று கெமி வெளியேறிய நிலையில், தற்போது பிக் பாஸ் இல்லத்தில் உணவு பிரச்சனை காரணமாக போட்டியாளர்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வாணி போஜனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்…!

வாணி போஜனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்…!சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று சீரியல் ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு பெரும் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை வாணி போஜன். ஆரம்பத்தில் விமான பணிப் பெண்ணாக இருந்து பின்னர் மாடலிங் திரையில் நுழைந்தார். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்பில் தான் சீரியல் நடிகையானார்.

பளிங்கு சிலை போல ஜொலிக்கும் ராஷி கண்ணா… அழகிய க்ளிக்ஸ்!

பளிங்கு சிலை போல ஜொலிக்கும் ராஷி கண்ணா… அழகிய க்ளிக்ஸ்!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

70000க்கு வாங்கி 5 லட்சம் லாபம் பார்த்தேன்.. பாரதிகண்ணனுக்கு ஜாக்பாட் அடித்த படம்

70000க்கு வாங்கி 5 லட்சம் லாபம் பார்த்தேன்.. பாரதிகண்ணனுக்கு ஜாக்பாட் அடித்த படம்சமீபகாலமாக பாரதிகண்ணனின் பேட்டி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது.

