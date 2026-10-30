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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (11:32 IST)

கேரளாவில் ரெக்கார்ட் பிரேக் செய்த ஜெயிலர் 2 - லியோ வசூலையே தாண்டிடுச்சே!..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (11:36 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினி நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வசூலை வாரிக் குவித்து வருகிறது. உலக அளவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 765 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், கேரளாவில் ஒரு புதிய சாதனையை ஜெயிலர் 2 படைத்திருக்கிறது. கேரளாவில் வெளியாகி அதிக வசூலை பெற்ற மாற்று மொழி திரைப்படங்களில் ஜெயிலர் 2 நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருக்கிறது.

கேரளாவில் மட்டும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 75 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்திருக்கிறது. இதற்கு முன் விஜயின் லியோ திரைப்படம் 71 கோடி வசூல் செய்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 அந்த சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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