4 நாள் விடுமுறையில் ரூ.500 கோடியை தொடுமா ஜெயிலர் 2 ?
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து உருவான இந்தப் படத்தின் மீது ஆரம்பத்திலிருந்தே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. படம் வெளியான முதலே அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
சன் பிச்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, .நமோ நாராயணன், யோகி பாபு, மிர்னா, மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், மிதுன் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். நெல்சன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
முதல் பாகத்தில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், மாஸ் காட்சிகள் மற்றும் ஆக்ஷன் அம்சங்களை முன்னிறுத்தியே இரண்டாம் பாகமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜினியின் திரை ஆளுமையை ரசிக்கும் ரசிகர்களுக்காக பல காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது படத்தின் முக்கிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் ஜெயிஅல்ர் 2 வெளியாகி இரர்ண்டு தினங்கள் ஆன நிலையில் ரூ.230 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. அடுத்ததாக வரும் நான்கு நாள் தொடர் விடுமுறை ஆகியவற்றால் ஜெயிலர் 2 பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ.500 கோடியை நெருங்கும் என எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.