செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (13:54 IST)

ஒரு வழியா ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங் முடிஞ்சி போச்சி!.. வெளியான போட்டோஸ்!

ரஜினிக்கு தொடர்ந்து படங்கள் ஓடாத நிலையில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி அவர் நடித்து 2023 ம் வருடம் வெளியான ஜெயிலர் படம் அவருக்கு கை கொடுத்தது. இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் அடுத்து 650 கோடி வரை வசூல் செய்துவிட்டது.

இந்த படத்தில் மோகன்லால், சிvராஜ்குமார் ஆகியோரை அழைத்து வந்து ஒரு சிறப்பு வேடத்தில் நடிக்க வைத்திருந்தனர். இதன் காரணமாக ஜெயிலர் கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலும் நல்ல வசூலை பெற்றது. இதையடுத்து இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்க முடிவெடுத்தார்கள்.

அதன்படி கடந்த பல மாதங்களாக ஜெயிலர் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் தொடர்ந்து சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் நடந்து வந்த நிலையில் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. அதையடுத்து படக்குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடியிருக்கிறது. இது தொடர்பான புகைப்படங்களையும் படக்குழு சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டிருக்கிறது..


பாகிஸ்தான் ஆடை நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தில் ஆலியா பட்.. சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பு..!செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பிரபலங்களின் புகைப்படங்களை அனுமதி இன்றி மாற்றி அமைக்கும் போக்கு அண்மைக்காலமாக அதிகரித்துள்ளது. அமிதாப் பச்சன், சல்மான் கான் போன்ற பிரபலங்கள் ஏற்கனவே பாதுகாக்க சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ள நிலையில், தற்போது நடிகை ஆலியா பட் இது போன்ற ஒரு சிக்கலில் சிக்கியுள்ளார்.

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இணையும் சித்தார்த் - த்ரிஷா!தென்னிந்திய திரையுலகில் என்றுமே ரசிகர்களின் மனதிற்கு நெருக்கமான ஜோடிகளில் ஒன்று சித்தார்த் மற்றும் த்ரிஷா கூட்டணி. இவர்கள் இருவரும் இணைந்து திரையில் தோன்றும்போதெல்லாம், அந்தப் படங்களுக்கு

வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கிய இளம்பெண்.. என்ன காரணம்?பெங்களூருவில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், நகரின் வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் பெண் ஒருவர் செய்த வினோதமான காரியம் இணையதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி கார் ரேஸில் ஈடுபடுவது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. திருமணத்திற்கு பின் பல வருடங்கள் கார் ரேஸில் ஈடுபடாமல் இருந்த அஜித் கடந்த சில வருடங்களாக மனைவி ஷாலினியின் சம்மதத்தோடு கார் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

