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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (12:32 IST)

ஒரு வாரத்தில் ஜெயிலர் 2 செய்த சாதனை!.. ஆயிரம் கோடி வருமா?..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (12:34 IST)
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ரஜினியின் ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு தற்போது ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. முதல் பாகத்தை தயாரித்த சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்க, நெல்சன் படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.

ரஜினி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க, நமோ நாராயணன், யோகி பாபு, ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, சூரஜ் வெஞ்சரமுடு உள்ளிட்ட பலரும் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். எஸ்.ஜே.சூர்யா வில்லனாக நடித்திருக்கிறார்..

இந்த திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி பாசிட்டிவான விமர்சனங்கலை பெற்று நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி ஏழு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ.580 கோடி வசூல் செய்து விட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்தியாவின் மட்டும் ரூ.371 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது

ஆனால் இது சரியான தகவல் இல்லை.. விரைவில் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வசூல் தொடர்பான அப்டேட்டை வெளியிடும் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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