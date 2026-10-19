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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (18:47 IST)

2026ம் வருடத்தில் அதிக வசூல்!.. ஜெயிலர் 2 செய்த சாதனை!..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (18:49 IST)
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நடிகர் ரஜினி 1980களில் எப்போது ஹீரோவாக நடித்த தொடங்கி ஹிட் படங்களை கொடுத்த தொடங்கினாரோ அப்போதிலிருந்து இப்போது வரை இந்திய சினிமாவில் வசூல் மன்னனாகவே வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்.

அவரின் ஜெயிலர் திரைப்படம் 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் ரூ.425 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. தனது சாதனையை தானே முறியடிப்பது போல ரஜினி தொடர்ந்து வெற்றி படங்களை கொடுத்து வருகிறார்.

2026 தொடங்கி தற்போது வரை விஜயின் ஜனநாயகம் 300 கோடியும், சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் 340 கோடியும் வசூல் செய்திருந்த நிலையில், ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 நான்கு நாட்களில் 400 கோடி வசூலை தாண்டிவிட்டது. எப்படியும் இந்த திரைப்படம் மொத்தமாக 800 கோடி வரை வசூல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக 2026-ல் வெளியான திரைப்படங்களில் அதிக வசூல் செய்த படமாக ஜெயிலர் 2 இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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