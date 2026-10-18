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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (13:00 IST)

வசூலில் மிரட்டும் ஜெயிலர் 2!.. 3 நாள் வசூல் வேறலெவல்...

jailer 2 movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (13:02 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. ரஜினியின் வேட்டையன், கூலி போன்ற படங்கள் ரஜினி ரசிகர்களை முழுமையாக திருப்திபடுத்தாத நிலையில் ஜெயிலர் 2 படம் அவர்களுக்கு ஃபுல் மீல்ஸாக அமைந்துவிட்டது. அந்த அளவுக்கு படத்தின் கதை, திரைக்கதையை அமைத்து ரஜினிக்கு ஒரு மாஸ் பொழுதுபோக்கு திரைப்படத்தை நெல்சன் இயக்கியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில், படம் வெளியான 3 நாட்களில் ஜெயிலர் 2 படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.317.15 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் ரூ.169 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.147 கோடியும் வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இன்னும் 2 நாட்களில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் வசூல் 500 கோடியை நெருங்கிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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