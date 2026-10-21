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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (19:14 IST)

500 கோடி வசூலை தொடாத ஜெயிலர் 2!.. அதுக்குள்ள அடிச்சிவிட்டாங்களே!..

jailer 2 movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (19:25 IST)
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ரஜினி முக்கிய வேடத்தில் நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்கியிருந்தார். சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் இந்த படத்தை தயாரிக்க, அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

இந்த படத்தில் சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, நமோ நாராயணன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்க, சிவராஜ்குமார் மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் ரூ.550 கோடி வசூல் செய்து விட்டதாக இன்று காலை முதலே செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது..

ஆனால் இந்த செய்தியை சினிமா பத்திரிக்கையாளர் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி மறுத்துள்ளார். நேற்றுவரை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ.470 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது செய்திருப்பதாகவும் தமிழ்நாட்டில் ரூ.122 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அனேகமாக இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அதாவது இந்த வார வெள்ளிக்கிழமைக்குள் இந்த திரைப்படம் 500 கோடி வசூலை தாண்டிவிடும் எனவும் கூறியிருக்கிறார்
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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