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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (19:11 IST)

அடம் பிடித்த நெல்சன்.. ரஜினிக்கு நிம்மதியை கொடுத்த சென்சார்!.. கிரேட் எஸ்கேப்!..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (19:13 IST)
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ஏற்கனவே வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் தற்போது ஜெயிலர் 2 படம் உருவாகியிருக்கிறது. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கிறார். வருகிற 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் முதல் பாகத்தை போலவே அதிரடி ஆக்சன் காட்சிகளும் வன்முறை காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருக்கிறது.

சமீபத்தில் வெளியான ஜெயிலர் 2 டிரெய்லர் வீடியோவிலும் வன்முறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது. அதோடு ஒரு காட்சியில் ஒருவரின் தலையை வெட்டி டேபிளில் ரஜினி வைப்பது போல ஒரு காட்சி வருகிறதாம். தணிக்கையின் போது இந்த படத்தை பார்த்த அதிகாரிகள் இந்த காட்சி இருந்தால் படத்திற்கு A சான்றிதழ் கொடுப்போம்.. இந்த காட்சியை எடுத்து விட்டால் U/A சான்றிதழ் கொடுப்போம்’ என சொல்லிவிட்டனராம்.

நெல்சன் அந்த காட்சி கண்டிப்பாக வேண்டுமென அடம்பிடித்தாராம்.. ஆனால் ரஜினியோ ஏற்கனவே கூலி படத்திற்கு A சான்றிதழ் கிடைத்ததால் வசூல் குறைந்தது. அது ஜெயிலர் 2-வில் நடக்கக்கூடாது என நினைக்கிறாராம். இந்நிலையில்தான், ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் கிடைத்திருப்பதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்துள்ளது. அனேகமாக அந்த காட்சியை நெல்சன் நீக்கியிருக்கலாம் அல்லது ரஜினி தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தி U/A சான்றிதழை வாங்கியிருக்கலாம் என்கிறார்கள் விபரமறிந்தவர்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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