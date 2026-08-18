ஜெயிலர் 2 பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்.. ரிலீஸ் தேதியையும் சொல்லிட்டாங்களே!...
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்து வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் ரஜினிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்தது. எனவே, படக்குழு 2ம் பாகத்தை உருவாக்க முடிவெடுத்தனர். முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவ்ராஜ்குமார் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடிக்க விஜய் சேதுபதி, ஹிரித்திக் ரோஷனும் இந்த படத்தில் ஸ்பெஷல் கேமியோ செய்திருக்கிறார்கள்.
இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில், இந்த படத்தின் முதல் பாடல் வருகிற 21ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. மேலும், ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த சில நாட்களாகவே ஜெயிலர் 2 படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நவம்பர் மாதம் தள்ளிப்போவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் அக்டோபர் 15ம் தேதி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த சில நாட்களாகவே ஜெயிலர் 2 படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நவம்பர் மாதம் தள்ளிப்போவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் அக்டோபர் 15ம் தேதி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.