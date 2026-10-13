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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (13:02 IST)

ஜெயிலர் 2-வுக்கு வந்த சோதனை!.. தியேட்டர்களில் வெளியாகுமா?..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (13:05 IST)
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2023ம் வருடம் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து நல்ல வசூலை பெற்ற நிலையில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி மீண்டும் நடிக்க ஜெயிலர் 2 படம் உருவானது. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறது.

ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வருகிற 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் இந்த படத்திற்கு பெரிய அளவு புரமோஷன் செய்யப்படவில்லை. படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா கூட நடக்கவில்லை. அதேநேரம் ஜெயிலர் 2 சூப்பர் ஷோ என்கிற பெயரில் ஒரு அரங்கில் படக்குழு சந்தித்து பேசிக் கொண்ட வீடியோ ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகி,ரி நாமக்கல், ஓசூர் போன்ற ஊர்களில் உள்ள 42 Multiplex தியேட்டர்களில் ஜெயிலர் 2 படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதாவது தியேட்டர் அதிபர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான கூடுதல் பங்கு கேட்பதாகவும் அதை வினிநியோகஸ்தர்கள் ஏற்கவில்லை எனவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த பகுதிகளில் உள்ள 42 Multiplex தியேட்டர்களில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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