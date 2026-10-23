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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (10:55 IST)

600 கோடியை தாண்டியதா ஜெயிலர் 2?!... வசூல் அப்டேட்!...

jailer 2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (10:57 IST)
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ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 15ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். ஏற்கனவே முதல் பாகம் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் தற்போது இரண்டாம் பாகம் வெளியாகியிருக்கிறது
.
முதல் பாகத்தை போலவே ஜெயிலர் இரண்டாம் பாகமும் சூப்பர் ஹிட் அடித்திருக்கிறது. படம் வெளியான முதல் நாளிலிருந்து இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்தது. எனவே, தமிழ்நாடு, இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இந்த படம் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 படம் வெளியாகி 8 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், உலக அளவில் ரூ.600 கோடி தாண்டி விட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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