பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் ரஜினிதான் - ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர் 2
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15ம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. முதல் காட்சி முதலே இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்ததால் தியேட்டர்கள் கூட்டம் கலைகட்ட தொடங்கியது. குடும்பம் குடும்பமாக சென்று பலரும் படம் பார்த்தனர்.
இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிலர் 2 நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 18 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகமெங்கும் 807.25 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை எந்த திரைப்படமும் 800 கோடி வசூல் செய்தது இல்லை. இதன் மூலம் தானே பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் என சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினி நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்.