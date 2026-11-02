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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (13:14 IST)

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் ரஜினிதான் - ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர் 2

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (13:16 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15ம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. முதல் காட்சி முதலே இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்ததால் தியேட்டர்கள் கூட்டம் கலைகட்ட தொடங்கியது. குடும்பம் குடும்பமாக சென்று பலரும் படம் பார்த்தனர்.

இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிலர் 2 நல்ல வசூலை பெற்றது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 18 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகமெங்கும் 807.25 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை எந்த திரைப்படமும் 800 கோடி வசூல் செய்தது இல்லை. இதன் மூலம் தானே பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் என சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினி நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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