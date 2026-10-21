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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (14:49 IST)

இந்தியாவில் 300 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர்!.. உலக அளவில் எவ்வளவு தெரியுமா?..

jailer 2 movie
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (14:50 IST)
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நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வசூலை வாரி குவித்து கொண்டிருக்கிறது.

படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகம் முழுவதும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ.541 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

இதில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.337 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.204 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2013ம் வருடம் வெளியான ஜெயிலர் முதல் பாகம் ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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