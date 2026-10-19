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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (11:55 IST)

வசூல் மன்னன் என நிரூபித்த ரஜினி!.. 500 கோடியை நெருங்கும் ஜெயிலர் 2...

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (11:57 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. ஜெயிலர் படம் 2023ம் வருடம் வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்றது. அதன்பின் தற்போது 2ம் பாகம் வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு வில்லனாக சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

மேலும், நமோ நாராயணன், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, மோகன்லா, சிவராஜ்குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன் என பலரும் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் 4 நாட்களில் 425 கோடி வசூல் செய்து ரிக்கார்ட் செய்திருக்கிறது. இன்று படத்தின் வசூல் ரூ.500 கோடியை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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