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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (14:47 IST)

2.0 வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர் 2!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் ரஜினி செய்த சாதனை..

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (14:48 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் ரஜினியை விட விஜய் அதிக ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்.. ரஜினி சம்பளத்தை விட விஜய் அதிகமாக வாங்குகிறார்.. எனவே அவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார் என திரை உலகிலேயே சிலர் பேசினார்கள்.

ஆனால் அதை உடைத்து நான்தான் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்சன் மன்னன் என மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார் ரஜினி. தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி நடித்து வெளியான 2.0 திரைப்படம்தான் அதிக வசூலை ஈட்டிய  திரைப்படம் என்கிற பெருமையை பெற்றது. இந்த படம் 2018ம் வருடம் வெளியாகி ரூ.691 கோடி வசூல் செய்திருந்தது.

ஆனால் ரஜினியின் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 15ம் தேதி வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியாகி நேற்று வரை ரூ.710.35 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வார இறுதிக்குள் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ.800 கோடி வசூலை தொடலாம் என்கிறார்கள். இதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அதிக வசூலை கொடுத்த திரைப்படம் என்கிற பெருமையை மீண்டும் ரஜினி படமே தக்க வைத்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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