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ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. ஏற்கனவே வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று சூப்பர் ஹிட் அடித்ததால் தற்போது இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கி வருகிறார்கள்.
முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இதுபோக விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் சிறப்பு கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாவதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் எக்ஸ் தளத்தில் அறிவித்திருக்கிறது. அனேகமாக ஜெயிலர் 2 எப்போது ரிலீஸ் என்கிற அப்டேட்டாக இருக்கும் என ரஜினி ரசிகர்களால் கணிக்கப்படுகிறது..
முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இதுபோக விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் சிறப்பு கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாவதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் எக்ஸ் தளத்தில் அறிவித்திருக்கிறது. அனேகமாக ஜெயிலர் 2 எப்போது ரிலீஸ் என்கிற அப்டேட்டாக இருக்கும் என ரஜினி ரசிகர்களால் கணிக்கப்படுகிறது..
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ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..
‘எங்கள் தங்கம்’ படப்பிடிப்பின்போதே சமந்தா கர்ப்பமாகி இருந்தார்.. இயக்குனர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்...
தெலுங்கு திரையுலகில் சமந்தா ரூத் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வரும் திரைப்படம் 'மா இண்டி பங்காாரம்' . இந்த திரைப்படம் தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ என்ற பெயரில் ரிலீச் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் சமந்தாவின் கம்பேக் படமாக அமைந்த இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் இதுவரை ரூ.52.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.