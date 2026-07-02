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Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (13:23 IST)

ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..

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Publish: Thu, 2 Jul 2026 (13:23 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (13:25 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. ஏற்கனவே வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று சூப்பர் ஹிட் அடித்ததால் தற்போது இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கி வருகிறார்கள்.

முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இதுபோக விஜய் சேதுபதி, பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் சிறப்பு கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
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படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாவதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் எக்ஸ் தளத்தில் அறிவித்திருக்கிறது. அனேகமாக ஜெயிலர் 2 எப்போது ரிலீஸ் என்கிற அப்டேட்டாக இருக்கும் என ரஜினி ரசிகர்களால் கணிக்கப்படுகிறது..

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