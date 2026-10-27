800 கோடியை நெருங்கும் ஜெயிலர் 2!.. லியோ சாதனையை முறியடிப்பாரா ரஜினி?..
ஏற்கனவே வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடுத்து ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த நிலையில் அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியானது.
முதல் பாகத்தை போலவே இந்த படத்தையும் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க நெல்சன் இயக்கியிருந்தார். அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார். முதல் பாகம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ஹீட் அடித்த நிலையில் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது..
அதோடு படம் வெளியாகி பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றதும் முதல் நாளிலிருந்து ஜெயிலர் 2 நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. படம் வெளியாகி இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தற்போது வரை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.733 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
தமிழ் சினிமாவைப் பொறுத்தவரை விஜயின் லியோ திரைப்படம் தமிழகத்தில் ரூ.226 கோடி வசூல் செய்ததுதான் சாதனையாக இருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 தற்போது வரை தமிழகத்தில்200 கோடி வசூலை நெருங்கியிருக்கிறது. இந்த வார இறுதிக்குள் ரூ.250 கோடி வசூலை ஜெயிலர் 2 எட்டினால் விஜயின் சாதனையை ரஜினி முறியடிப்பார் என கருதப்படுகிறது.
அதோடு படம் வெளியாகி பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றதும் முதல் நாளிலிருந்து ஜெயிலர் 2 நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. படம் வெளியாகி இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தற்போது வரை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.733 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
தமிழ் சினிமாவைப் பொறுத்தவரை விஜயின் லியோ திரைப்படம் தமிழகத்தில் ரூ.226 கோடி வசூல் செய்ததுதான் சாதனையாக இருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 தற்போது வரை தமிழகத்தில்200 கோடி வசூலை நெருங்கியிருக்கிறது. இந்த வார இறுதிக்குள் ரூ.250 கோடி வசூலை ஜெயிலர் 2 எட்டினால் விஜயின் சாதனையை ரஜினி முறியடிப்பார் என கருதப்படுகிறது.