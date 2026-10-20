500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...
ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிசில் கல்லா கட்டி வருகிறது. முதல் காட்சி வெளியானது முதலே ஜெயிலர் 2 பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்களை பெற்றதால் படத்திற்கு நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்து வருகிறது.
படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஆன நிலையில் ஜெயிலர் 2 ரூ.475 கோடி வரை வசூலித்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எப்படியும் இந்த வார இறுதிக்குள் ஜெயிலர் 2 படம் 700 கோடி வசூலை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஜெயிலர் முதல் பாகம் ரூ.640 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் என்கிறார்கள்.