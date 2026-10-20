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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (11:12 IST)

500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...

jailer2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (11:16 IST)
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ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிசில் கல்லா கட்டி வருகிறது. முதல் காட்சி வெளியானது முதலே ஜெயிலர் 2 பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்களை பெற்றதால் படத்திற்கு நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்து வருகிறது.

படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஆன நிலையில் ஜெயிலர் 2 ரூ.475 கோடி வரை வசூலித்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எப்படியும் இந்த வார இறுதிக்குள் ஜெயிலர் 2 படம் 700 கோடி வசூலை தாண்டிவிடும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஜெயிலர் முதல் பாகம் ரூ.640 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் என்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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