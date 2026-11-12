தீபாவளி படங்களால் பாதிப்பு அடையாத ஜெயிலர் 2 வசூல்.. ரூ.1000 கோடியை நெருங்குகிறதா?
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான 'ஜெயிலர் - 2' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை கால வெளியீடுகளான சீன், ராமாயணம், மூக்குத்தி அம்மன் 2 படங்கள் வெளியானபோதிலும், அவற்றின் தாக்கத்தால் வசூல் குறையாமல் 'ஜெயிலர் - 2' உலகம் முழுவதும் திரையரங்க வெளியீட்டிலேயே ரூ. 835 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துத் தமிழின் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படம் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. தற்போது ரூ. 1000 கோடி வசூலை நோக்கித் திரைப்படம் வெற்றிகரமாக நடைபோட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது. ஓடிடியில் வெளியாகும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையிலும், திரையரங்குகளில் இன்றும் டிக்கெட் விற்பனை அமோகமாகவே நடைபெற்று வருவது படக்குழுவினருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தைத் தந்துள்ளது.
இயக்குநர் நெல்சனுக்கு தொடர் வெற்றியாக அமைந்துள்ள இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், ரஜினியின் அடுத்த படமான 'தர்மன்' குறித்த அறிவிப்புகளும் வெளியாகி வருவதால் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பு உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.