  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. jailer-2-advance-booking-rajinikanth-coolie-opening-day-record
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (16:02 IST)

ரூ.100 கோடியை தாண்டுமா ஜெயிலர் 2 ? கூலி சாதனையை முறியடிப்பாரா ரஜினி?

ஜெயிலர் 2
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (16:04 IST)
google-news
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியுள்ள ஜெயிலர் 2  திரைப்படம் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி அதாவது நாளை  உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. படம் வெளியாக இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், டிக்கெட் முன்பதிவு விற்பனை வேகமெடுத்துள்ளது.
 
தற்போதைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் பல நாட்களுக்கான முன்பதிவு வசூல்  ரூ.57 கோடியை கடந்துள்ளது . இதில் முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான இந்திய முன்பதிவு மட்டும் சுமார்  ரூ.31 கோடி அளவில் இருப்பதாக பாக்ஸ் ஆபிஸ் கண்காணிப்பு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வெளிநாடுகளிலும் படத்திற்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால், முதல் நாள் உலகளாவிய வசூல் ரூ.100 கோடியை எளிதாக கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் ஜெயிலர் 2  படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக சென்னை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.   இதற்கிடையே, ரஜினிகாந்தின் முந்தைய படமான கூலி உலகளவில் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.151 கோடி வசூலித்ததாக  கூறப்படுகிறது. தற்போது  ஜெயிலர் 2 அந்த சாதனையை முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. வர்த்தக கணிப்புகளின்படி படம் உலகளவில் சுமார்  ரூ.125 கோடி ஓப்பனிங்  பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. [ 
 
2023-ல் வெளியான முதல் ஜெயிலர்  மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில், அதன் தொடர்ச்சியாக உருவாகியுள்ள இரண்டாம் பாகத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தில் உள்ளது.  முதல் நாளிலேயே ரூ.100 கோடியை கடந்து  கூலி  சாதனையையும் ஜெயிலர் 2 முறியடிக்குமா என்பதே தற்போது கோலிவுட்டின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக மாறியுள்ளது. 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரூ.10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்.. ரூ.26 கோடி வசூல்! அட்லீக்கு லாபம் கொடுத்த பத்தா

சுங்கத்துறை வழக்குகளின் பின்னணியில் அதிரடி கிரைம் திரில்லர்.. அக்டோபர் 30ல் வெளியாகும் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்

சுங்கத்துறை வழக்குகளின் பின்னணியில் அதிரடி கிரைம் திரில்லர்.. அக்டோபர் 30ல் வெளியாகும் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்சுங்கத்துறையில் நடைபெறும் விசாரணைகள், கடத்தல் கும்பல்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பின்னணியில் இயங்கும் நிழல் உலகத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள திரைப்படம் எனிமி ஆஃப் தி ஸ்மக்ளர்

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்: மீண்டும் ஹுக்கும் காட்டிய ரஜினி - நெல்சன் கூட்டணி!

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்: மீண்டும் ஹுக்கும் காட்டிய ரஜினி - நெல்சன் கூட்டணி!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், மாஸ், ஸ்கிரீன் பிரசென்ஸ் ஆகியவற்றை எந்த இடத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினால் ரசிகர்களின் கைத்தட்டலை அள்ளலாம்

நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை தாண்டி ரூ.20 கோடி வசூல்.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதித்த டோரதி

நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை தாண்டி ரூ.20 கோடி வசூல்.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதித்த டோரதிகார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான டோரதி திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி 19 நாட்கள் ஆன நிலையில் இப்படம் செய்துள்ள

நெல்சன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு...ஜெயிலர் 2 குறித்து ரசிகர்களின் கருத்து

நெல்சன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு...ஜெயிலர் 2 குறித்து ரசிகர்களின் கருத்துரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த ஜெயிலர் 2 இன்று வெளியானது.

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்.. மாஸ் காட்சிகள்.. தூள் கிளப்பும் இடைவேளை காட்சி.. ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...

ஜெயிலர் 2 விமர்சனம்.. மாஸ் காட்சிகள்.. தூள் கிளப்பும் இடைவேளை காட்சி.. ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் தியேட்டரில் விசில் பறக்கும் தருணங்கள், ஸ்டைலிஷான ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் இயக்குனர் நெல்சனின் டிரேட்மார்க் பிளாக் ஹியூமர் நிறைந்த ஒரு பக்கா மாஸ் என்டர்டெய்னராக அமைந்துள்ளது.