ரூ.100 கோடியை தாண்டுமா ஜெயிலர் 2 ? கூலி சாதனையை முறியடிப்பாரா ரஜினி?
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி அதாவது நாளை உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. படம் வெளியாக இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில், டிக்கெட் முன்பதிவு விற்பனை வேகமெடுத்துள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் பல நாட்களுக்கான முன்பதிவு வசூல் ரூ.57 கோடியை கடந்துள்ளது . இதில் முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான இந்திய முன்பதிவு மட்டும் சுமார் ரூ.31 கோடி அளவில் இருப்பதாக பாக்ஸ் ஆபிஸ் கண்காணிப்பு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வெளிநாடுகளிலும் படத்திற்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால், முதல் நாள் உலகளாவிய வசூல் ரூ.100 கோடியை எளிதாக கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக சென்னை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையே, ரஜினிகாந்தின் முந்தைய படமான கூலி உலகளவில் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.151 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. தற்போது ஜெயிலர் 2 அந்த சாதனையை முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. வர்த்தக கணிப்புகளின்படி படம் உலகளவில் சுமார் ரூ.125 கோடி ஓப்பனிங் பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. [
2023-ல் வெளியான முதல் ஜெயிலர் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில், அதன் தொடர்ச்சியாக உருவாகியுள்ள இரண்டாம் பாகத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தில் உள்ளது. முதல் நாளிலேயே ரூ.100 கோடியை கடந்து கூலி சாதனையையும் ஜெயிலர் 2 முறியடிக்குமா என்பதே தற்போது கோலிவுட்டின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக மாறியுள்ளது.