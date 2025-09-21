ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025 (10:49 IST)

ரூ.215 கோடி பணமோசடி வழக்கு: நடிகை ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு

ரூ.215 கோடி பணமோசடி வழக்கு: நடிகை ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
கிரிமினல் சுகேஷ் சந்திரசேகர் சம்பந்தப்பட்ட ரூ.215 கோடி பணமோசடி வழக்கில், தனக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய மறுத்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து நடிகை ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். 
 
கடந்த ஜூலை 3-ஆம் தேதி, அமலாக்கத்துறை தன் மீது பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. குற்றவாளி உண்மையில் குற்றம் செய்தாரா என்பதை விசாரணை நீதிமன்றம் மட்டுமே தீர்மானிக்க முடியும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
 
சுகேஷ் சந்திரசேகரின் குற்றப்பின்னணி தெரிந்தும் அவரிடமிருந்து விலையுயர்ந்த பரிசுகளை ஜாக்குலின் தொடர்ந்து பெற்றுள்ளார் என அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள், உடைகள், வாகனங்கள் போன்றவற்றை அவர் பெற்றதாக அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
 
ஆனால் தன் மீதான அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் ஜாக்குலின் கடுமையாக மறுத்துள்ளார். தனக்கு சுகேஷின் குற்றச்செயல்கள் பற்றி எதுவும் தெரியாது என்று கூறியுள்ளார். 
 
இருதரப்பு வாதங்களை நீதிமன்றம் முழுமையாக ஆராய்ந்த போதிலும், தற்போதைய நிலையில் வழக்கை ரத்து செய்ய போதுமான காரணங்கள் இல்லை என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸ் இந்த முடிவை எதிர்த்து இப்போது உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

வித்தியாசமான உடையில் கவர்ச்சிப் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

வித்தியாசமான உடையில் கவர்ச்சிப் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தற்போது பல படங்களில் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களை தேர்வு செய்து நடிப்பவர்களில் நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பவர் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அவர், நடித்து சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் டிரைவர் ஜமுனா.

வெண்ணிற உடையில் அள்ளும் அழகில் அசத்தும் திஷா பதானி!

வெண்ணிற உடையில் அள்ளும் அழகில் அசத்தும் திஷா பதானி!பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வரும் நடிகை திஷா பதானி 'தோனி' படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். அதனை தொடர்ந்து பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போது சூர்யாவின் கங்குவா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?... கவினின் ‘கிஸ்’ படம் திணறல்!

முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?... கவினின் ‘கிஸ்’ படம் திணறல்!சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. தற்போது அவர் நடிப்பில் ‘கிஸ்’ மற்றும் ‘மாஸ்க்’ ஆகிய படங்கள் உருவாக்கத்தில் உள்ளன.

விஜய் ஆண்டனியின் சக்தி திருமகன்தான் இந்த வார வின்னர்… முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

விஜய் ஆண்டனியின் சக்தி திருமகன்தான் இந்த வார வின்னர்… முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அவதார் 2 ரி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்…!

ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அவதார் 2 ரி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்…!பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகி வெளியாகியுள்ள படம் ‘அவதார்: தி வே ஆப் வாட்டர்’. கடந்த 2009ல் வெளியாகி பெரும் ஹிட் அடித்த அவதார் படத்தின் இரண்டாம் பாகமான அவதார் 2 கடந்த ஆண்டு ரிலீஸானது. இந்த படம் உலகளவில் பெரிய அளவில் வசூல் செய்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com