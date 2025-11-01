சனி, 1 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Web Desk
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (09:44 IST)

காதலை நம்பாத ஒருவனின் மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துவது எனக்கு புதிய அனுபவமாக இருந்தது - நடிகர் கவின்

Kiss Movie

பிரபல நடன இயக்குநர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் தனது அறிமுக இயக்கமாக உருவாக்கியுள்ள திரைப்படம் "கிஸ்" இப்படத்தை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

 

இதில் கவின் மற்றும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

 

மேலும் VTV கணேஷ், ராவ் ரமேஷ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

 

‘கிஸ்’ திரைப்படம் அர்ஜுன் (கவின்) எனும் திறமையான இசைக்கலைஞரின் கதையைச் சொல்கிறது.

 

அவரிடம் ஒரு வினோதமான சக்தி உள்ளது — ஒரு ஜோடி முத்தமிடும் போதெல்லாம், அவர்கள் உறவின் எதிர்காலத்தை முன்கூட்டியே காண முடியும்.

 

காதலும் விதியும் மீது நம்பிக்கையற்ற அர்ஜுனின் வாழ்க்கை, மீரா (ப்ரீத்தி அஸ்ரானி) என்பவளைச் சந்தித்த பிறகு பெரும் மாற்றத்தை எதிர்கொள்கிறது.

 

அவள் அவனது நம்பிக்கைகளைக் கேள்விக்குட்படுத்தி, உண்மையான உணர்வுகளை உணரச்செய்கிறாள்.

 

காதல், நகைச்சுவை மற்றும் ஃபேண்டஸி அம்சங்கள் கலந்த இந்த படம் — “காதல் விதியை மாற்றுமா?” என்ற கேள்விக்கான சுவாரஸ்யமான பதிலைச் சொல்லும் ஒரு கமர்ஷியல் ரொமாண்டிக் என்டர்டெய்னர் ஆகும்.

 

படம் குறித்து இயக்குநர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் கூறியதாவது:

 

‘கிஸ்’ படம் காதலின் மென்மையான உணர்வுகளைச் சொல்லும் அதே நேரத்தில், அதை சிந்திக்க வைக்கும் ஒரு கோணத்திலும் அணுகுகிறது.

 

இது உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக இருந்தாலும், சில ஆச்சரியமான ஃபேண்டஸி அம்சங்களும் நிறைந்தது. புதிய குரல்களையும் கதைகளையும் ஊக்குவித்து வரும் ZEE5 தளத்தில் இப்படம் வெளியாகிறது என்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. என்றார்.

 

நடிகர் கவின் கூறியதாவது:

 

அர்ஜுன் கதாபாத்திரம் ஒரு சாதாரண ரொமாண்டிக் பாத்திரம் அல்ல.

 

அதில் பல சவால்களும் உணர்ச்சிகளும் நிறைந்துள்ளன. காதலை நம்பாத ஒருவனின் மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துவது எனக்கு புதிய அனுபவமாக இருந்தது.

 

இதுவரை பல இதயத்தைத் தொடும் தமிழ்ப் படைப்புகளை வெளியிட்ட ZEE5-ல் இப்போது ‘கிஸ்’ படமும் வெளியாகிறது என்பதில் மகிழ்ச்சி. என்றார்.

ரி ரிலீஸிலும் சாதனை… முதல் நாள் வசூலில் கலக்கிய ‘பாகுபலி தி எபிக்’!

ரி ரிலீஸிலும் சாதனை… முதல் நாள் வசூலில் கலக்கிய ‘பாகுபலி தி எபிக்’!இந்திய சினிமாவில் பேன் இந்தியா என்ற டர்ண்ட்டை உருவாக்கி பிராந்திய மொழி சினிமாக்களின் எல்லையை விரிவாக்கக் காரணமாக அமைந்த படங்கள் என்றால் அது ராஜமௌலி இயக்கிய பாகுபலிதான். அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

அடுத்த பட அப்டேட் ஜனவரியில்தானா?.. அஜித் கருத்தால் ரசிகர்கள் வருத்தம்!

அடுத்த பட அப்டேட் ஜனவரியில்தானா?.. அஜித் கருத்தால் ரசிகர்கள் வருத்தம்!தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை.ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இரசிகர்களின் ‘அன்பும் தொல்லையும்’… அஜித் மகிழ்ச்சி& வருத்தம்!

இரசிகர்களின் ‘அன்பும் தொல்லையும்’… அஜித் மகிழ்ச்சி& வருத்தம்!நடிகர் அஜித் அதிசயமாக தற்போது பொது வெளிகளுக்கு அதிகம் வருகிறார். அடிக்கடி ஊடகங்களை சந்திக்கிறார். இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே அவர் மீண்டும் கார் பந்தயங்களில் கலந்துகொள்ள ஆரம்பித்த பின்னர் நடக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் தற்போது ‘தி ஹாலிவுட் ரிப்போர்ட்டர்’ எனும் ஊடகத்துக்கு காணொளி நேர்காணல் அளித்துள்ளார்.

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் ‘பைசன்’ இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா!

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் ‘பைசன்’ இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா!தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்திருந்தாலும் சமீபத்தில் ரிலீஸாகி பெருவெற்றி பெற்றுள்ள ‘பைசன்’ பட பாடல்கள்தான் நிவாஸ் கே பிரசன்னவை புகழ் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளன. ‘பைசன்’ படத்தின் வெற்றிக்கு அவரின் பின்னணி இசையும் பாடல்களும் பெரும்பங்காற்றியுள்ளன.

கரூர் சம்பவத்துக்கு நாம் அனைவருமேதான் பொறுப்பு.. அஜித் கருத்து!

கரூர் சம்பவத்துக்கு நாம் அனைவருமேதான் பொறுப்பு.. அஜித் கருத்து!தனது நீண்ட நாள் கனவான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் அஜித் மீண்டும் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளார். இனிமேல் ஆண்டுக்கு ஒரு படம் மீதி நாட்களில் கார் பந்தயங்கள் எனக் கவனம் செலுத்தவுள்ள அதற்காக அஜித்குமார் ரேஸிங் என்ற அணியையும் உருவாக்கியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com