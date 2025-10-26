ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 26 அக்டோபர் 2025 (11:46 IST)

இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டது இவர்தானா? ஒரு காதல் ஜோடி அவுட்..? - Biggboss Season 9!

Biggboss juice task

பிக்பாஸ் சீசன் 9-ல் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டது யார் என்பது குறித்து பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கி பரபரப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் பிக்பாஸ் சீசன்களில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் திட்டமிடல் இல்லாமல் தன் போக்கில் விளையாடி வருகின்றனர் ஹவுஸ்மேட்ஸ். முன்னதாக ப்ரவீன் காந்தி, அப்சரா சிஜே எவிக்‌ஷன் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த வாரம் யார் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்ற கேள்வி இருந்து வந்தது.

 

இந்நிலையில் இந்த வாரம் ஆதிரை வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் வெளியேறுபவர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த மொமெண்ட்களை வீடியோவாக போட்டுக் காட்டுவது வழக்கம். அப்படி தயாரித்த வீடியோவையும் ஆதிரை பார்க்கவில்லை என்றும் பேசிக் கொள்ளப்படுகிறது. இது உண்மைதானா என்பது இன்றைய பிக்பாஸ் எபிசோடில் தெரிய வரும் என்பதால் இன்றைய எபிசோட் மீது ஆடியன்ஸுக்கு ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

இப்படி ஒரு Worst பிக்பாஸ் ஷோ நடந்ததில்ல! கோபமான விஜய் சேதுபதி! - இன்னைக்கு நடக்கப் போற சம்பவம்!

இப்படி ஒரு Worst பிக்பாஸ் ஷோ நடந்ததில்ல! கோபமான விஜய் சேதுபதி! - இன்னைக்கு நடக்கப் போற சம்பவம்!பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கியது முதலே மற்ற சீசன்களை விட மோசமான பெயரை பெற்று வருகிறது. சுவாரஸ்யமான டாஸ்க்குகளை கொடுத்தாலும் கூட அதை சரியாக திட்டமிட்டு விளையாட தெரியாமல் தொடர்ந்து சண்டை போட்டு சொதப்பி வருகின்றனர் ஹவுஸ்மேட்ஸ்.

மாரி செல்வராஜின் திரைமகுடத்தில் மற்றுமொரு வைரக்கல்!... பைசன் படத்தைப் பாராட்டிய முதல்வர்!

மாரி செல்வராஜின் திரைமகுடத்தில் மற்றுமொரு வைரக்கல்!... பைசன் படத்தைப் பாராட்டிய முதல்வர்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

என் சினிமா வாழ்க்கையில் மிகவும் சோகமாக இருந்தது அப்போதுதான்… செல்வராகவன் வருத்தம்!

என் சினிமா வாழ்க்கையில் மிகவும் சோகமாக இருந்தது அப்போதுதான்… செல்வராகவன் வருத்தம்!தமிழ் சினிமாவில் மிக இளம் வயதிலேயே இயக்குனராக தனக்கென ஒரு பாணியை உருவாக்கி வெற்றிகளைக் குவித்தவர் செல்வராகவன். அவர் இயக்கிய துள்ளுவதோ இளமை, காதல் கொண்டேன், 7 ஜி ரெயின்போ காலணி ஆகிய படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆகிய திரைப்படங்கள் கமர்ஷியலாக வெற்றிப் பெறாவிட்டாலும் நல்ல விமர்சனங்களையும் குவித்தன.

சந்தானம் அந்த படத்துக்கு சம்பளமே கொடுக்கல… ராஜகுமாரன் ஆதங்கம்!

சந்தானம் அந்த படத்துக்கு சம்பளமே கொடுக்கல… ராஜகுமாரன் ஆதங்கம்!இயக்குனர் விக்ரமன் பட்டறையில் இருந்து வந்து ‘நீ வருவாய் என’ மற்றும் ‘விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்’ போன்ற படங்களை இயக்கி பிரபலமானவர் ராஜகுமாரன். பின்னர் தேவயானியைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். அதன் பின்னர் அவர் இயக்கிய படங்கள் பெரியளவில் வெற்றி பெறவில்லை.

ஜெயிலர் 2 படத்தில் இணைந்த பிரபல பாலிவுட் நடிகை!

ஜெயிலர் 2 படத்தில் இணைந்த பிரபல பாலிவுட் நடிகை!தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com