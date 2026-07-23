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Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (10:59 IST)

ஜனநாயகன் படத்துக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுக்க சதியா? கொடுத்து தான் பாரேன்... ரசிகர்கள் சவால்...

jananayagan
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (10:58 IST)
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'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் சில விஷமிகள் திட்டமிட்டு எதிர்மறை விமர்சனங்களை பரப்ப சதி செய்து வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இணையதளங்களில் வேண்டுமென்றே படத்தின் மீது அவதூறுகளைப் பரப்புவோர் மீது திரையுலகினர் மத்தியில் கடும் கோபம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
இதைக் கேள்விப்பட்ட தளபதி விஜய்யின் தீவிர ரசிகர்கள், "படத்திற்கு எதிராக நெகட்டிவ் விமர்சனம் கொடுத்துத் தான் பாருங்களேன்; தியேட்டரில் வந்து படம் பார்த்தால் தான் இதன் உண்மையான வீரியம் புரியும்" என்று சவால் விடும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பொங்கி எழுந்துள்ளனர். 
 
படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பைக் குலைக்க நடக்கும் இது போன்ற குறுக்கு வழிகளை முறியடிக்க, ரசிகர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் திரையரங்குகளில் படத்தைக் கொண்டாடுவோம் எனப் சபதமேற்றுள்ளனர்.
 
சினிமாவின் வெற்றி என்பது சமூக வலைதளப் பதிவுகளால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை; மாறாக, மக்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பால் மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதை இதுபோன்ற சதி முயற்சிகள் மீண்டும் ஒருமுறை உணர்த்துகின்றன. தியேட்டர்களில் திருவிழாக்கோலம் காணத் தயாராகி வரும் 'ஜனநாயகன்' அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களின் ஆதரவோடு வசூல் சாதனை படைக்கும் என்பதில் எந்தத் சந்தேகமும் இல்லை.
 
 
Edited by Siva
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