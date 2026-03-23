திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (16:03 IST)

’துரந்தர் 3’ வரும் ஜூன் மாதம் ரிலீஸா? வெளியான வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு..!

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ள 'துரந்தர் 2'  திரைப்படத்தை தொடர்ந்து, அதன் மூன்றாம் பாகம் குறித்த செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன. 
 
குறிப்பாக, "துரந்தர் 3: தி மேஹெம்" என்ற பெயரில் ஜூன் மாதம் படம் வெளியாகும் என ஒரு வீடியோ கிளிப் வைரலாகி வருகிறது. ஆனால், இது முற்றிலும் ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி செய்தி என தெரியவந்துள்ளது.
 
இயக்குநர் ஆதித்யா தர் அல்லது படக்குழுவினர் இது குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. உண்மையில் 'துரந்தர்' கதை இரண்டு பாகங்களாக மட்டுமே திட்டமிடப்பட்டது. இரண்டாம் பாகத்தின் இறுதியில் சில கதை களங்கள் மிச்சம் வைக்கப்பட்டதே ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தகைய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ரன்வீர் சிங், ஆர். மாதவன், சஞ்சய் தத் என நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ள இப்படம், வசூலில் புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. எனவே, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை ரசிகர்கள் இத்தகைய வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
