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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (10:13 IST)

உலக அளவில் ரூ.103.55 கோடி வசூல்: திரையரங்குகளில் சாதனை படைக்கும் இருமுடி கட்டு !

Irumudi Kattu movie
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (10:14 IST)
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மாஸ் மகாராஜா  ரவிதேஜா நடிப்பில், இயக்குநர் சிவா நிர்வாணா இயக்கத்தில் வெளியாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம்  இருமுடி கட்டு . குடும்பக் கதையையும் உணர்வுப்பூர்வமான ஆன்மீகப் பின்னணியையும் மையமாகக் கொண்டு உருவான இத்திரைப்படம், வெளியான 5 நாட்களிலேயே உலக அளவில் ரூ.103.55 கோடி வசூலித்து மாபெரும் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.  
 
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இத்திரைப்படம், தொடக்கம் முதலே ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதற்கு ஏற்றார்போல், படம் வெளியான முதல் நாளில் இருந்தே குடும்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆதரவோடு திரையரங்குகளில் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக   நடைபெற்று வருகிறது. 
 
மகளின் விருப்பத்திற்காகக் குடிப்பழக்கத்தைக் கைவிட்டு ஐயப்பனுக்கு மாலை அணியும் ஒரு தந்தையின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான போராட்டத்தை இத்திரைப்படம் கச்சிதமாகப் படம்பிடித்துக் காட்டியுள்ளது. ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாரின் பின்னணி இசையும், ரவிதேஜாவின் வித்தியாசமான நடிப்பும் படத்திற்குப் பலம் சேர்த்துள்ளன.  வாரநாட்களிலும் திரையரங்குகளில் கூட்டம் குறையாமல் இருப்பதால், வரும் நாட்களிலும் இருமுடி கட்டுபடத்தின் வசூல் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்கும் என கூறப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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