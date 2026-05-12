  4. Internet Buzz: Trisha’s Elegant Look at CM Vijay’s Swearing-in Ceremony Draws Comparisons to Aishwarya Rai’s 2000 Classic Style.
Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (17:14 IST)

முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?

Publish: Tue, 12 May 2026 (17:14 IST)
தமிழக முதல்வர்  ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா தமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது, இணையத்திலும் பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. இவ்விழாவில் நடிகை த்ரிஷா கிருஷ்ணன் அணிந்து வந்த நீல நிறப் பட்டுச்சேலை மற்றும் அவரின் தோற்றம், 2000-ம் ஆண்டில் உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் கொண்டிருந்த தோற்றத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்விற்கு, த்ரிஷா மிகவும் நேர்த்தியான 'ஐஸ் ப்ளூ' நிற சேலையில் வந்திருந்தார். எளிமையான ஒப்பனை மற்றும் மல்லிகைப்பூ சூடிய கொண்டையுடன் அவர் காட்சியளித்தது, பலருக்கும் 2000-ம் ஆண்டில் முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயை ஐஸ்வர்யா ராய் சந்தித்தபோது அணிந்திருந்த அதே வண்ண சேலையை நினைவுபடுத்தியுள்ளது.
 
சமூக வலைதளப் பயனர்கள் இவ்விரு புகைப்படங்களையும் ஒன்றிணைத்து 'நந்தினி மற்றும் குந்தவை' என பதிவிட்டு வருகின்றனர். 'கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்' திரைப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் தோன்றும் ஒரு காட்சியையும், த்ரிஷாவின் தற்போதைய புகைப்படத்தையும் ஒப்பிட்டு ரசிகர்கள் சிலாகிக்கின்றனர். 
 
26 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஒரு ஃபேஷன் ஐகானாக ஐஸ்வர்யா ராயின் தோற்றம் இன்றும் த்ரிஷா மூலம் பிரதிபலிக்கிறது என ஃபேஷன் ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
 
