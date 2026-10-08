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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (12:59 IST)

இந்தியன் 2 கொடுத்த ஏமாற்றம்... தூசி தட்டப்படும் இந்தியன் 3 கமல் - ஷங்கர் கூட்டணி மீண்டு வருமா?

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Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (13:03 IST)
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ஒரு திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுவிட்டால், அதன் இரண்டாவது பாகத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு தானாகவே பல மடங்கு அதிகரித்துவிடும். ஆனால் முதல் பாகத்திற்குக் கிடைத்த அதே வரவேற்பை அடுத்தடுத்த பாகங்களும் பெறுவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. தமிழ் சினிமாவில் அதற்கு சமீபத்திய உதாரணமாக மாறியது  இந்தியன் 2 .
 
கமல்ஹாசன் - இயக்குநர் ஷங்கர் கூட்டணியில் 1996-ஆம் ஆண்டு வெளியான  இந்தியன்  மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. ஊழலுக்கு எதிராகப் போராடும் சேனாபதி கதாபாத்திரத்தில் கமல்ஹாசனின் நடிப்பு ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. ஷங்கரின் பிரம்மாண்டமான மேக்கிங், ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசை என பல அம்சங்கள் படத்தின் வெற்றிக்குப் பக்கபலமாக அமைந்தன.
 
இதனால் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு  இந்தியன் 2  உருவாகிறது என்ற அறிவிப்பு வெளியானபோதே எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தைத் தொட்டது. கமல்ஹாசன் மீண்டும் சேனாபதியாக நடிக்க, ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் 2024-ஆம் ஆண்டு திரைக்கு வந்தது.
 
ஆனால் முதல் பாகம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை இந்தியன் 2 ஏற்படுத்தவில்லை. குறிப்பாக திரைக்கதை, படத்தின் நீளம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன. முதல் பாகத்தை கொண்டாடிய ரசிகர்களிடமிருந்தே இரண்டாவது பாகத்திற்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்தன.
இதற்கிடையே இந்தியன் 2  படப்பிடிப்பின்போதே அதன் அடுத்த பாகத்திற்கான பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. இந்தியன் 3  தொடர்பான காட்சிகளும் இந்தியன் 2 இறுதியில் ரசிகர்களுக்குக் காட்டப்பட்டன. இதனால் மூன்றாவது பாகம் எப்போது வெளியாகும் என்ற கேள்வி தொடர்ந்து இருந்து வந்தது.
 
இந்த நிலையில், ஏற்கனவே படமாக்கப்பட்டுள்ள  இந்தியன் 3  படத்தை மீண்டும் வெளியீட்டுக்கு தயார்படுத்தும் பணிகளில் லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை லைக்கா நிறுவனம் இன்று அறிவித்துள்ளது.  
 
 இந்தியன் 2  எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறாததால், மூன்றாவது பாகத்தின் மீது படக்குழுவுக்கு கூடுதல் சவால் ஏற்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது பாகத்தில் ரசிகர்கள் முன்வைத்த விமர்சனங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்தியன் 3 எந்த மாதிரியான அனுபவத்தை கொடுக்கப்போகிறது என்பதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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