செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (11:12 IST)

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!

உதயநிதி ஸ்டாலின் மகன் இன்பநிதி நடிகராக அறிமுகமாகும் முதல் படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்க உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

 

தமிழ் சினிமாவில் பரியேறும் பெருமாள் தொடங்கி வாழை வரை தென் தமிழக மண் சார்ந்த படங்களை இயக்கி தனி முத்திரை பதித்துள்ளவர் மாரி செல்வராஜ். தற்போது இவர் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள ‘பைசன்’ படம் வெளியாக உள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து நடிகரும் துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பன் உதயநிதியை ஹீரோவாக வைத்து மாரி செல்வராஜ் ஒரு படத்தை இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியானது. இதுகுறித்து சமீபத்தில் பேசிய மாரி செல்வராஜ், பைசன் படத்திற்கு பிறகு தனுஷுடன் ஒரு படம் இணைவதாகவும், அது முடிந்த பிறகு இன்பநிதி மற்றும் கார்த்தி நடிக்கும் ஒரு படத்தை இயக்க உள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களுக்கு வழிவிடாத காந்தாரா 1… 100 தியேட்டர்களில் தொடரும் காட்சிகள்!

தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களுக்கு வழிவிடாத காந்தாரா 1… 100 தியேட்டர்களில் தொடரும் காட்சிகள்!காந்தாரா படம் அடைந்த இமாலய வெற்றியை அடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் உழைப்பில் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இதுவரை பதினோரு நாட்களில் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மேல் வசூலித்து அசத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

எட் ஷீரனுடன் கைகோர்க்கும் சந்தோஷ் நாராயணன்… எதிர்பார்ப்பை எகிறவைத்த அப்டேட்!

எட் ஷீரனுடன் கைகோர்க்கும் சந்தோஷ் நாராயணன்… எதிர்பார்ப்பை எகிறவைத்த அப்டேட்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் சந்தோஷ் நாராயணன். குறும்படம் மூலமாக தமிழ் சினிமாவிற்குள் பிரவேசித்த பல இயக்குனர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து பின்னர் ரஜினியின் காலா மற்றும் கபாலி ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்து பிரபலமானார். தற்போது தமிழைத் தாண்டியும் தெலுங்கு சினிமாவிலும் கால்பதித்து கலக்கி வருகிறார்.

இன்று தொடங்குகிறது விஷால்- சுந்தர் சி இணையும் படம்?

இன்று தொடங்குகிறது விஷால்- சுந்தர் சி இணையும் படம்?சமீபகாலமாக நடிகர் விஷாலின் திரைவாழ்க்கையை அதிகளவில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘மார்க் ஆண்டனி’ மற்றும் மத கஜ ராஜா ஆகிய படங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன. அதே போல அவர் உடல்நிலைக் குறித்தும் பொதுவெளியில் பல சர்ச்சைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் விஷாலின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அவர் நடிகை சாய் தன்ஷிகாவைத் திருமணம் செய்யவுள்ளர்.

பொது இடத்தில் விசிலடித்த ரசிகர்கள்… சைகையிலேயே ‘ஆஃப்’ செய்த அஜித்!

பொது இடத்தில் விசிலடித்த ரசிகர்கள்… சைகையிலேயே ‘ஆஃப்’ செய்த அஜித்!இந்த ஆண்டு முழுவதும் சினிமா மற்றும் கார் பந்தயம் என இரட்டைக் குதிரைகளில் பயணித்து வருகிறார் அஜித். தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

என் படம் 350 கோடி ரூபாய் வசூல் செஞ்சது பயில்வானுக்குத் தெரியாது போல- ஐஸ்வரயா ரஜேஷ் பதில்!

என் படம் 350 கோடி ரூபாய் வசூல் செஞ்சது பயில்வானுக்குத் தெரியாது போல- ஐஸ்வரயா ரஜேஷ் பதில்!தமிழ் சினிமாவில் பா ரஞ்சித்தின் ‘அட்டகத்தி’ திரைப்படம் மூலமாக அறிமுகமானார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அதன் பின்னர் அவருக்குத் திருப்புமுனையாக அமைந்தது ‘காக்கா முட்டை’ திரைப்படம். அதன் பின்னர் கதாநாயகியாகத் தொடரச்சியாக நடித்து சில ஹிட்களைக் கொடுத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com