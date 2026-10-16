பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான ஜெயிலர் 2...ரஜினியை சந்தித்த இன்பன் உதயநிதி!
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. படம் வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே திரையரங்குகளில் ரஜினி ரசிகர்களின் கொண்டாட்டமும் களைகட்டியுள்ளது. ரஜினியின் ஸ்கிரீன் பிரசென்ஸ், மாஸ் காட்சிகள் மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசைக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டுகள் கிடைத்து வருகின்றன.
2023-ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற ஜெயிலர் படத்தின் தொடர்ச்சியாக நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 உருவாகியுள்ளது. முதல் பாகத்தில் ரசிகர்களை கவர்ந்த டைகர் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். சிலை கடத்தல் கும்பலுக்குப் பின்னால் இருக்கும் மிகப்பெரிய நெட்வொர்க்கை முத்துவேல் பாண்டியன் எதிர்கொள்வதை மையமாகக் கொண்டு இரண்டாம் பாகத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
படத்தில் ரஜினியுடன் வித்யா பாலன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். மேலும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராஃப் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினிகாந்தின் மாஸ் மற்றும் ஸ்டைல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக முதல் பாதியில் இடம்பெறும் காமெடி காட்சிகள், இன்டர்வெல் பிளாக் மற்றும் அனிருத்தின் பின்னணி இசைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. அதேநேரத்தில் இரண்டாம் பாதியின் திரைக்கதை மற்றும் வேகம் குறித்து சில ரசிகர்கள் கலவையான விமர்சனங்களும் வருகின்றன. முதல் நாளிலேயே கிட்டத்தட்ட ரூ.125 கோடி வசூலை குவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் சார்பில் தமிழ்நாட்டில் ஜெயிலர் 2 படத்தை வெளியிட்டுள்ள இன்பன் உதயநிதி, நடிகர் ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்துள்ளார்.
ஜெயிலர் 2 திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வசூலை பெற்றுவரும் நிலையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது. ரஜினிகாந்துடன் இன்பன் உதயநிதி சந்தித்திருப்பது தொடர்பான புகைப்படங்களும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.