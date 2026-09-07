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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (13:21 IST)

3 நாட்களில் ரூ. 5.23 கோடி வசூல்: வரவேற்பைப் பெறும் இம்மார்ட்டல்

இம்மார்ட்டல்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:23 IST)
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சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்து வரும் திரைப்படம் இம்மார்ட்டல். புதிய கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ஆரம்பம் முதலே சினிமா ஆர்வலர்கள் மத்தியில் நல்ல எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.
 
 
வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே சீரான வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இப்படம், கடந்த மூன்று நாட்களில் இந்தியாவில் கணிசமான வசூலை ஈட்டியுள்ளது. பிரபல சினிமா வர்த்தக மற்றும் பாக்ஸ் ஆபீஸ் இணையதளமான Sacnilk வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி:
 
இம்மார்ட்டல் திரைப்படம் கடந்த 3 நாட்களில் மொத்தமாக ரூ..5.23 கோடி  வசூல் செய்துள்ளது. குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் படத்தின் ஆக்குபென்சி  அதிகரித்து, வசூலும் நல்ல வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
 
மக்களின் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் மற்றும் மவுத் டாக் காரணமாக மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளில் படத்திற்கான புக்கிங் தொடர்ந்து சீராக உள்ளது. வார இறுதி நாட்களை வெற்றிகரமாகக் கடந்திருக்கும்  இம்மார்ட்டல் , இனிவரும் வேலை நாட்களிலும் தனது வசூல் வேகத்தைத் தக்கவைக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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