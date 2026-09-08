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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (12:43 IST)

ஐ அம் கேம், இம்மார்ட்டல் : லேட்டஸ்ட் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்

ஐ அம் கேம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:23 IST)
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சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய யாஷின் டாக்ஸிக், துல்கர் சல்மானின் ஐ அம் கேம்  மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாரின் இம்மார்ட்டல்ஆகிய மூன்று திரைப்படங்களின் உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
யாஷின் டாக்ஸிக் 
 
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில், கே.ஜி.எஃப் நாயகன் யாஷ், கியாரா அத்வானி, நயன்தாரா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான பிரம்மாண்ட திரைப்படம்  டாக்ஸிக் . கடந்த ஆகஸ்ட் 26 அன்று வெளியான இப்படம்,  நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், வட இந்தியா மற்றும் கர்நாடக சந்தைகளின் ஆதரவுடன் கடந்த 13 நாட்களில் உலகளவில்  337.39 கோடியை வசூலித்துள்ளது. பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படத்தின் வசூல் வேகம் இரண்டாவது வாரத்தில்  குறைந்து வருவதாக விநியோகஸ்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
ஆர்.டி.எக்ஸ் பட இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கத்தில், துல்கர் சல்மான், காயடு லோஹர், மிஷ்கின், ஆண்டனி வர்கீஸ் பெப்பே நடிப்பில் வெளியான பேண்டஸி ஆக்ஷன் திரில்லர் படம் ஐ அம் கேம். சூதாட்டம் மற்றும் கைப் பொருத்தலை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம், செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி வெளியானது. மல்டி-ஸ்டாரர் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்காக கவனம் பெற்ற இப்படம், தனது முதல் 5 நாட்களில் உலகளவில் 41.20 கோடியை ஈட்டி வலுவான தொடக்கத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. 
 
இம்மார்ட்டல்
 
மரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் மற்றும் காயடு லோஹர் நடித்த சர்வைவல் மிஸ்ட்ரி-ஹாரர் திரைப்படம் இம்மார்ட்டல். செப்டம்பர் 4 அன்று வெளியான இத்திரைப்படம், வித்தியாசமான கதைக்களத்திற்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றது. குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் தனது முதல் 4 நாட்களில் உலகளவில்  6.06 கோடியை வசூலித்துள்ளது. நேர்மறையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருவதால், வார நாட்களில் இப்படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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